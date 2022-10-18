Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:43, 18 октября 2022Россия

Командующий СВО озвучил планы России на Херсон

Командующий СВО Суровикин заявил, что планы России на Херсон зависят от ситуации

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Планы России на Херсон зависят от складывающейся «военно-тактической» ситуации, заявил командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин. Озвученную генералом позицию приводит ТАСС.

«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», — приводит агентство слова командующего.

14 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при «зачистке» территории от Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты — об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
Apple представила новый iPad Pro
Российскую блогершу оштрафовали за фото со спущенными штанами на фоне крейсера
Семенович назвала главное качество достойного мужчины
Командующий спецоперацией на Украине заявил о «перемалывании» ВСУ
Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России
Россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране
Российскому чиновнику дали 10 лет за получение взяток в виде ритуальных услуг
Суровикин объяснил невысокие темпы продвижения в ходе спецоперации
В Херсонской области заявили о перемещении жителей на левый берег Днепра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.