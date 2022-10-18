Командующий СВО озвучил планы России на Херсон

Командующий СВО Суровикин заявил, что планы России на Херсон зависят от ситуации

Планы России на Херсон зависят от складывающейся «военно-тактической» ситуации, заявил командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин. Озвученную генералом позицию приводит ТАСС.

«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», — приводит агентство слова командующего.

14 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при «зачистке» территории от Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты — об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.