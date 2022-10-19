Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 19 октября 2022Россия

Крыса упала на посетителей ресторана в российском городе и попала на видео

В сети появилось видео с крысой, которая упала на посетителей ресторана «Токио» в Находке

Крыса упала на посетителей ресторана «Токио» в городе Находка. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как крыса падает с потолка и приземляется на голову обедающему россиянину, после чего запрыгивает на стол и вновь бросается на посетителя, после чего скрывается из кадра. Остальные люди, сидящие за столом, разбегаются, одна из гостей, испугавшись, с ногами забирается на диван.

По словам руководства заведения, крысу увидели в зале впервые — до этого грызуны обитали только в мусорном баке.

Ранее дикая крыса залезла в постель к спящему ребенку в Ливерпуле и покусала его лицо. Мальчика госпитализировали.

Оставанцы
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Власти заявили о наступлении ВСУ на херсонском направлении
Британская газета использовала фотографию из Ейска в статье об ударах на Украине
Итальянский специалист в области терроризма обвинил НАТО в нацеленности на войну
Умер российский физик-теоретик Рубаков
Нетрезвый россиянин подкараулил сына по пути в школу и ранил его ножом
Выступившая без хиджаба на турнире иранка объяснила свой поступок
Угроза падения балконов возникла в поврежденном при крушении Су-34 доме в Ейске
Белорусы не cмогут попасть в санаторий из-за Тихановской
В Москве резко вырос спрос на льготную ипотеку
Раскрыты сроки начала серийного производства российских «Удавов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.