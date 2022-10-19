Крыса упала на посетителей ресторана в российском городе и попала на видео

В сети появилось видео с крысой, которая упала на посетителей ресторана «Токио» в Находке

Крыса упала на посетителей ресторана «Токио» в городе Находка. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как крыса падает с потолка и приземляется на голову обедающему россиянину, после чего запрыгивает на стол и вновь бросается на посетителя, после чего скрывается из кадра. Остальные люди, сидящие за столом, разбегаются, одна из гостей, испугавшись, с ногами забирается на диван.

По словам руководства заведения, крысу увидели в зале впервые — до этого грызуны обитали только в мусорном баке.

Ранее дикая крыса залезла в постель к спящему ребенку в Ливерпуле и покусала его лицо. Мальчика госпитализировали.