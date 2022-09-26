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Крыса залезла в постель к ребенку и покусала его лицо

Liverpool Echo: дикая крыса залезла в постель к ребенку и искусала его

Фото: imagebroker/ Terry Whittaker / FLPA / Globallookpress.com

Дикая крыса в городе Ливерпуль, Великобритания, залезла в постель к спящему ребенку и покусала его лицо. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Мать трех детей из города Ливерпуль, которая пожелала не сообщать своего имени, кормила новорожденного сына и услышала плач двухлетнего ребенка, спавшего у себя в кровати. Когда женщина прибежала к ребенку, он был весь в крови. Британка была в шоке и не поняла, что произошло, пока не увидела, как мимо нее пробежала крыса. Ее четырехлетний ребенок тоже видел грызуна, и с тех пор его мучают ночные кошмары.

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Пострадавшего госпитализировали с множественными крысиными укусами. В ходе осмотра у него не выявили инфекций, пластический хирург также заявил, что операции ему не потребуется. Ребенок восстанавливается после полученных травм. После нападения крысы женщина забрала детей из арендованного дома и уехала к своей семье. Сейчас она ищет новое жилье.

Ранее сообщалось, что в американском городе Менифи, штат Калифорния, ручные крысы заразили восьмилетнюю хозяйку смертельно опасной болезнью. Хотя они не кусались, болезнетворные бактерии, содержавшиеся в слюне и моче питомцев, все же попали в организм девочки через царапину.

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Алиса Дмитриева
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