Россия предложила Западу выяснить цели создания новых химикатов среди стран НАТО

МИД России предложил определить цели разработки новых химикатов среди группы членов НАТО

Министерство иностранных дел (МИД) России предложило Западу определить цели разработки новых видов токсичных химикатов, которой занимаются некоторые члены НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что Россия призывала внести в контрольные списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) все химикаты, которые получили название «новички» после проведения исследований в западных лабораториях. «Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось», — отметил Воронцов.

Он указал, что на фоне этого возникает логичный вопрос о химикате, тщательно скрываемом странами НАТО. «Что это за новый "новичок", который страны НАТО с упорством бережно хранят в тайне, препятствуя его постановке под верификационный контроль и актуализации списков химикатов КЗХО», — задается вопросом дипломат. Он подчеркнул, что Россия решительно отвергает домыслы о ее «причастности» к использованию «новичков».

«Шитые белыми нитками две истории: дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, разнузданной пропагандистской кампании, целью которой является оказание на нашу страну дальнейшего политического и экономического давления», — сказал Воронцов.

Ранее замглавы делегации проинформировал о призыве ряда стран в ООН задействовать Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) из-за США.