Россия предложила Западу выяснить цели создания новых химикатов среди стран НАТО
Министерство иностранных дел (МИД) России предложило Западу определить цели разработки новых видов токсичных химикатов, которой занимаются некоторые члены НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.
Он рассказал, что Россия призывала внести в контрольные списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) все химикаты, которые получили название «новички» после проведения исследований в западных лабораториях. «Однако именно из-за позиции стран Запада этого сделать не удалось», — отметил Воронцов.
Он указал, что на фоне этого возникает логичный вопрос о химикате, тщательно скрываемом странами НАТО. «Что это за новый "новичок", который страны НАТО с упорством бережно хранят в тайне, препятствуя его постановке под верификационный контроль и актуализации списков химикатов КЗХО», — задается вопросом дипломат. Он подчеркнул, что Россия решительно отвергает домыслы о ее «причастности» к использованию «новичков».
«Шитые белыми нитками две истории: дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, разнузданной пропагандистской кампании, целью которой является оказание на нашу страну дальнейшего политического и экономического давления», — сказал Воронцов.
Ранее замглавы делегации проинформировал о призыве ряда стран в ООН задействовать Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) из-за США.