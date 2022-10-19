В ЛНР объяснили согласие Донбасса на Минские соглашения

Мирошник объяснил согласие Донбасса на Минские соглашения в 2014-2015 годах

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник объяснил, почему Донбасс согласился на Минские соглашения в 2014-2015 годах. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По мнению Мирошника, в то время Донбасс с военной точки зрения не мог бы противостоять Киеву. «У нас не было своей армии, у нас не было даже воинских частей на территории Донбасса», — напомнил он, отметив, что у Украины была армия и спецподразделения. «Поэтому в 2014 году мы сопротивлялись с берданками и с танком Т-34, снятым с пьедестала», — добавил он.

Мирошник подчеркнул, что уже тогда ЛНР и ДНР понимали, что смогут выстоять только при поддержке России. Он назвал Минские соглашения «договоренностями ключевых игроков», с которыми республики «должны были согласиться». «Потому что, когда нас начали бомбить, нас начали убивать, мы прошли уже и авианалет на Луганск, и Иловайск, и блокаду Луганска. Желания жить с этими людьми в одном государстве у нас точно не было», — пояснил представитель ЛНР.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев официально признал нарушение минских соглашений, применив турецкий беспилотник в Донбассе. Он напомнил, что с 2014 года полеты боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов были запрещены. Однако теперь о боевом применении беспилотника на линии соприкосновения сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.