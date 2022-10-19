Челка Пугачевой оказалась париком за три тысячи рублей

Бывший стилист Пугачевой Лагунов заявил, что челка певицы на самом деле накладная

Бывший стилист эстрадной певицы Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее моложавой внешности. На эту тему он высказался в интервью MK.RU.

Парикмахер Павел Лагунов, который ранее работал со знаменитостью, проанализировал ее совместную фотографию с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем и пришел к выводу, что исполнительница выглядит моложе своих приятелей. По его словам, данного эффекта Пугачева достигает с помощью правильного ракурса, наряда и небрежной прически.

При этом эксперт уточнил, что челка артистки на снимке на самом деле оказалась поддельной. «Алла Борисовна использовала для выхода накладную челку — это видно по текстуре и оттенку волос. Такие челки весьма бюджетные — они стоят в районе трех тысяч рублей», — заявил он и добавил, что челкой певица прикрывает крупный лоб, который не сочетается с ее стройной фигурой.

Кроме того, стилист отметил, что Пугачева, как и другие телезвезды, часто носит парики. «Как вы думаете, что было бы с волосами Аллы Борисовны, если бы она на каждое мероприятие делала укладку? Через три года она бы ходила с "мочалкой на голове" (...) Поэтому уже на протяжении многих лет пользуется шиньонами и париками», — высказался Лагунов в заключение.

В мае Алла Пугачева показала лицо без косметики и вызвала споры в сети. Знаменитость опубликовала в своих соцсетях видео, на котором запечатлена в белых укороченных брюках, топе и рубашке. Некоторые фанаты раскритиковали внешность артистки, отметив, что она стала плохо выглядеть.