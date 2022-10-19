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17:15, 19 октября 2022Ценности

Челка Пугачевой оказалась париком за три тысячи рублей

Бывший стилист Пугачевой Лагунов заявил, что челка певицы на самом деле накладная

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Бывший стилист эстрадной певицы Аллы Пугачевой раскрыл секрет ее моложавой внешности. На эту тему он высказался в интервью MK.RU.

Парикмахер Павел Лагунов, который ранее работал со знаменитостью, проанализировал ее совместную фотографию с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем и пришел к выводу, что исполнительница выглядит моложе своих приятелей. По его словам, данного эффекта Пугачева достигает с помощью правильного ракурса, наряда и небрежной прически.

При этом эксперт уточнил, что челка артистки на снимке на самом деле оказалась поддельной. «Алла Борисовна использовала для выхода накладную челку — это видно по текстуре и оттенку волос. Такие челки весьма бюджетные — они стоят в районе трех тысяч рублей», — заявил он и добавил, что челкой певица прикрывает крупный лоб, который не сочетается с ее стройной фигурой.

Кроме того, стилист отметил, что Пугачева, как и другие телезвезды, часто носит парики. «Как вы думаете, что было бы с волосами Аллы Борисовны, если бы она на каждое мероприятие делала укладку? Через три года она бы ходила с "мочалкой на голове" (...) Поэтому уже на протяжении многих лет пользуется шиньонами и париками», — высказался Лагунов в заключение.

В мае Алла Пугачева показала лицо без косметики и вызвала споры в сети. Знаменитость опубликовала в своих соцсетях видео, на котором запечатлена в белых укороченных брюках, топе и рубашке. Некоторые фанаты раскритиковали внешность артистки, отметив, что она стала плохо выглядеть.

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Карина Черных
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