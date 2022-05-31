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73-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети

Российская певица Алла Пугачева показала внешность без макияжа на видео и удивила фанатов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Алла Пугачева показала лицо без косметики и вызвала споры в сети. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике 73-летняя знаменитость запечатлена в белых укороченных брюках, топе и рубашке. Свой образ она дополнила черно-белой шляпой, массивными кольцами и солнцезащитными очками. Кроме того, на кадрах видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы собраны в небрежную укладку.

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Некоторые фанаты раскритиковали внешность Пугачевой. «Очень плохо выглядите», «Ох, совсем плоха стала», «Неважно выглядит», «Что она с собой сделала?», «Как мумия», — высказывались они.

Другие поклонники поддержали певицу. «Вот, что значит стареть "красиво": всегда улыбаться и жить в спокойствии», «Живая и настоящая», «Именно улыбка ваша остается все та же! Улыбка и глаза», «Великая женщина», «Красавица», — писали юзеры.

Ранее в мае российский поп-исполнитель Филипп Киркоров раскрыл секрет молодости эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Артист объяснил, что он заключается в «обратном отсчете». «После 50 для меня начался обратный отсчет — этот хороший рецепт по сохранению молодости придумал не я, а Алла Пугачева. Она сказала: "На следующий день рождения мне не 51, а 49". Это прекрасная формула для того, чтобы омолаживаться», — рассказал Киркоров.

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Мария Винар
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