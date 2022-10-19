Бывшего сотрудника МВД арестовали за помощь наркоторговцам с Украины

В Хакасии 34-летнего экс-полицейского арестовали за помощь наркоторговцам с Украины

В Хакасии 34-летнего бывшего руководителя одного из отделов республиканского управления по контролю за оборотом наркотиков арестовали на два месяца за помощь наркоторговцам с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.

По данным спецслужбы, с января 2021 года он за деньги передавал оператору украинского интернет-магазина, занимающегося продажей синтетических наркотиков, данные о проводимых сотрудниками МВД мероприятиях.

Во время обысков у экс-полицейского была найдена крупная партия синтетических наркотиков. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

17 октября сообщалось, что в Чапаевске начальник полиции после празднования Дня дознания угнал такси и поехал домой.