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09:07, 19 октября 2022Силовые структуры

Бывшего сотрудника МВД арестовали за помощь наркоторговцам с Украины

В Хакасии 34-летнего экс-полицейского арестовали за помощь наркоторговцам с Украины

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Хакасии 34-летнего бывшего руководителя одного из отделов республиканского управления по контролю за оборотом наркотиков арестовали на два месяца за помощь наркоторговцам с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.

По данным спецслужбы, с января 2021 года он за деньги передавал оператору украинского интернет-магазина, занимающегося продажей синтетических наркотиков, данные о проводимых сотрудниками МВД мероприятиях.

Во время обысков у экс-полицейского была найдена крупная партия синтетических наркотиков. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

17 октября сообщалось, что в Чапаевске начальник полиции после празднования Дня дознания угнал такси и поехал домой.

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Елизавета Новикова
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