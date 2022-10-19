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17:24, 19 октября 2022Среда обитания

Пострадавшая от глобального потепления страна подсчитала ущерб

Bloomberg: ущерб от наводнений в Пакистане оценили в 40 миллиардов долларов

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Ущерб, который причинили экономике Пакистана катастрофические наводнения этим летом, в настоящее время оценивается в 40 миллиардов долларов. Это на четверть больше, чем прогнозы двухмесячной давности, заметило агентство Bloomberg.

Такие данные прозвучали на недавнем заседании Пакистанского совета по изменению климата. Сейчас страна пытается оправиться от масштабных наводнений, в результате которых погибло более 1700 человек, усилия осложняются ухудшением состояния валютных резервов и ростом цен.

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Ранее в Пакистане власти страны объявили чрезвычайное положение в результате смертоносных наводнений, причиной которых стали муссонные дожди. Экстремальные осадки в Пакистане начали выпадать с середины июня. Сильнее всего из-за них пострадали провинции Белуджистан и Синд на западе и юге страны — в них в 2022 году выпало 298 и 689 миллиметров осадков соответственно, что примерно на 400 процентов больше, чем в среднем за 30 лет.

Вышло так, что страна, на которую приходится только один процент от мировых выбросов углеводорода, сильнее остальных пострадала от последствий глобального потепления. Министр финансов страны Мифтах Исмаил считает, что помочь стране адаптироваться к климатическим изменениям должны богатые государства, ответственные за больший объем вредных выбросов в атмосферу.

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Платон Щукин
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