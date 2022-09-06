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Невиновная в глобальной катастрофе страна рекордно пострадала от ее последствий

CNBC: Пакистан рекордно пострадал от наводнений, несмотря на маленький углеродный след

Фото: Amer Hussain / Reuters

Пакистан рекордно пострадал от наводнений, возникших на фоне глобального потепления — ущерб от катастрофы оценивают в 10 миллиардов долларов (около 608,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает CNBC.

Летом 2022 года на страну обрушились ливни, которые привели к сильнейшим за последние 30 лет наводнениям. По официальным данным, в результате стихийного бедствия было разрушено 1,2 миллиона домов и погиблb как минимум 1300 человек.

В то же время Пакистан можно считать невиновным в изменении климата, так как его углеродный след относительно других государств довольно мал — менее одного процента от общемирового объема эмиссий CO2. Министр финансов страны Мифтах Исмаил считает, что помочь стране адаптироваться к климатическим изменениям должны богатые государства, ответственные за больший объем вредных выбросов в атмосферу.

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В ООН связывают возникновение беспрецедентных наводнений в Пакистане с экстремальной волной тепла, которая накрыла страну в марте и апреле. Отмечается, что организация запустила программу экстренной помощи пострадавшему государству на 160 миллионов долларов.

Ранее власти Пакистана захотели осушить крупнейшее пресноводное озеро страны. Решение о стратегическом осушении озера Манчар приняли после того, как уровень воды в нем достиг опасной отметки.

Нина Ташевская
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