Глава МИД Германии Бербок заявила, что Европе нужна «безопасность от России»

Европа должна изменить формулу взаимоотношений с Россией. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает RND.

Комментируя заявления Москвы о готовности к возобновлению переговоров с Киевом, глава немецкой дипломатии заявила, что «продиктованный мир не является миром для людей на востоке Украины». «Поэтому для Европы речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России», — сказала Бербок.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что руководство ФРГ допустило крупнейшую ошибку, выбрав содействие с союзниками по НАТО вместо обеспечения своих национальных интересов в контексте ситуации с Украиной. «[Руководство Германии] должно само определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств [перед НАТО] так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа», — сказал он, отметив, что это был политический выбор тех людей, которые пришли к власти легитимным образом.