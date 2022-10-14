Путин назвал крупнейшую ошибку ФРГ по Украине

Путин заявил, что в ФРГ допустили ошибку, выбрав содействие с НАТО вместо своих интересов

Выбрав содействие с союзниками по НАТО вместо обеспечения своих национальных интересов в контексте ситуации с Украиной, руководство ФРГ допустило крупнейшую ошибку. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане, передает РИА Новости.

«Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае в Германии. Они должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов», — заявил президент.