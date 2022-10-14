Путин высказался о личном участии в саммите «Большой двадцатки»

Президент России Путин окончательно не определился, поедет ли на саммит G20 на Бали

Президент России Владимир Путин высказался о своем участии в предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на платформе «Смотрим», глава государства признался, что окончательно не определился по поводу личного присутствия на Бали.

Путин заявил, что не видит необходимости проводить переговоры в рамках саммита с президентом США Джо Байденом. «Окончательно не решен еще вопрос о моей поездки туда [на саммит]. Россия наверняка будет принимать участие в этой работе, в каком формате — мы еще подумаем», — уточнил российский президент.

Президент также сообщил, что пока не идет речи об организации прямых переговоров с кем-либо из лидеров стран-участниц G20. Однако он подчеркнул, что с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте, например, с Турцией.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент. Тем не менее в Белом доме оставили за Зеленским право выбрать онлайн-формат присутствия.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что лидер украинского государства еще не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в саммите G20 на Бали.