Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 14 октября 2022Россия

Путин высказался о личном участии в саммите «Большой двадцатки»

Президент России Путин окончательно не определился, поедет ли на саммит G20 на Бали
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался о своем участии в предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на платформе «Смотрим», глава государства признался, что окончательно не определился по поводу личного присутствия на Бали.

Путин заявил, что не видит необходимости проводить переговоры в рамках саммита с президентом США Джо Байденом. «Окончательно не решен еще вопрос о моей поездки туда [на саммит]. Россия наверняка будет принимать участие в этой работе, в каком формате — мы еще подумаем», — уточнил российский президент.

Президент также сообщил, что пока не идет речи об организации прямых переговоров с кем-либо из лидеров стран-участниц G20. Однако он подчеркнул, что с некоторыми из них Москва находится в постоянном контакте, например, с Турцией.

16 сентября Путин подтвердил участие России в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии, но оставил под вопросом собственное присутствие на мероприятии. Вашингтон призвал президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент. Тем не менее в Белом доме оставили за Зеленским право выбрать онлайн-формат присутствия.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что лидер украинского государства еще не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в саммите G20 на Бали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
Путин отметил роль президента ОАЭ в обмене пленными с Украиной
Самый новый iPhone 14 подешевел в России
Путин высказался об уехавших во время частичной мобилизации россиянах
Россия собралась торговать нефтью с Африкой вместо Европы
Президент Швейцарии осудил санкции против российских ученых
ФСБ задержала мужчину за призывы в сети к насилию над представителями власти
Дважды заболевший коронавирусом Ринго Старр отменил тур по Америке
Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел
Путин сообщил о «добирании» не пострадавших при ударе России объектов на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.