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Зеленский не определился с участием в саммите G20

Пресс-секретарь Зеленского: президент еще не решил, поедет ли он на саммит G20

Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что лидер украинского государства еще не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в саммите G20 на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Ответ не поменялся», — заявил Никифоров, комментируя возможный приезд Зеленского на саммит.

Таким образом, Никифоров не подтвердил информацию министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая ранее заявила, что Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали.

7 октября Никифоров уже опровергал аналогичное заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

В середине августа Вашингтон призвал Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент Владимир Путин.

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Василий Мека
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