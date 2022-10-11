Зеленский не определился с участием в саммите G20

Пресс-секретарь Зеленского: президент еще не решил, поедет ли он на саммит G20

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что лидер украинского государства еще не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в саммите G20 на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Ответ не поменялся», — заявил Никифоров, комментируя возможный приезд Зеленского на саммит.

Таким образом, Никифоров не подтвердил информацию министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая ранее заявила, что Зеленский примет участие в саммите G20 на Бали.

7 октября Никифоров уже опровергал аналогичное заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

В середине августа Вашингтон призвал Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент Владимир Путин.