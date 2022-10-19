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18:19, 19 октября 2022Среда обитания

Власти высказались против высоток в маленьких городах

Замглавы Минстроя Стасишин высказался против высоток в маленьких городах России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Замглавы Минстроя Никита Стасишин высказался против высотной застройки в маленьких городах России. По словам властей, подобные здания могут нарушить культурную целостность. Об этом сообщает РБК.

По словам Стасишина, высотные здания в основном подходят для столиц и городов-миллионников. Подобная застройка помогает оптимизировать сети и транспортную инфраструктуру. «Но если мы говорим об исторических центрах маленьких городов, даже столичных, мы должны понимать, что, строя только вверх, мы можем потерять культурную ценность городов и камерность людей, которые там живут», — объяснил замглавы ведомства.

Власти также выступили за сохранение баланса застройки, в которой бы жители могли с комфортом существовать. «В Екатеринбурге этот баланс есть. Нужно ли в Иваново, в Костроме, Ульяновске на гектар сажать 40–50 тысяч квадратных метров? Не уверен. Нужно ли это делать в Москве, Екатеринбурге? Да, обязательно. Нужно ли это делать в Петербурге? Не знаю», — сказал Стасишин.

Ранее гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко предсказал рост выдачи ипотеке на индивидуальное жилищное строительство в России. Глава госкомпании отметил, что за 2022 год в России распространили все льготные и субсидированные программы на ИЖС.

Нина Ташевская
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