Власти высказались против высоток в маленьких городах

Замглавы Минстроя Стасишин высказался против высоток в маленьких городах России

Замглавы Минстроя Никита Стасишин высказался против высотной застройки в маленьких городах России. По словам властей, подобные здания могут нарушить культурную целостность. Об этом сообщает РБК.

По словам Стасишина, высотные здания в основном подходят для столиц и городов-миллионников. Подобная застройка помогает оптимизировать сети и транспортную инфраструктуру. «Но если мы говорим об исторических центрах маленьких городов, даже столичных, мы должны понимать, что, строя только вверх, мы можем потерять культурную ценность городов и камерность людей, которые там живут», — объяснил замглавы ведомства.

Власти также выступили за сохранение баланса застройки, в которой бы жители могли с комфортом существовать. «В Екатеринбурге этот баланс есть. Нужно ли в Иваново, в Костроме, Ульяновске на гектар сажать 40–50 тысяч квадратных метров? Не уверен. Нужно ли это делать в Москве, Екатеринбурге? Да, обязательно. Нужно ли это делать в Петербурге? Не знаю», — сказал Стасишин.

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