Предсказано будущее ипотеки на частные дома в России

Мутко спрогнозировал, что доля ипотеки на частные дома вырастет по итогам 2022 года

Ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России предсказали рост выдачи. Такое будущее этому типу кредитов спрогнозировал гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко, сообщает РБК.

Глава госкомпании отметил, что за 2022 год в России распространили все льготные и субсидированные программы на ИЖС — ранее подобные меры для частных домов не работали. «В структуре ипотеки один миллион 900 тысяч ипотечных в прошлом году было выдано. Всего один процент на ИЖС», — заявил Мутко.

При этом, отметил он, официально мониторинг еще запущен не был, он заработает с 2023 года. «Мы начали вести мониторинг сами. Сделали кабинет каждому банку. Попросили, сделали ЦБ специальную анкету. Я вам могу сказать, что уже в августе семь процентов на ИЖС», — пояснил глава «Дом.рф». Согласно прогнозам Мутко, доля выданной на ИЖС ипотеки по итогам 2022 года может достичь трех процентов.

В июне в России запустили пилотную программу льготной ипотеки под семь процентов годовых, которую можно оформить для строительства частных жилых домов своими силами, не пользуясь услугами профильных девелоперов. Инициатива направлена на улучшение жилищных условий россиян. В августе президент России Владимир Путин поручил расширить действие программы.