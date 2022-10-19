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12:41, 19 октября 2022Путешествия

Журналистка обвинила толстяков в испорченном полете и нарвалась на травлю

Журналистка пожаловалась в сети на испортивших полет толстяков и получила компенсацию

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Американская журналистка нарвалась на травлю в сети из-за жалоб на попутчиков в самолете с избыточным весом, однако все же получила компенсацию от авиакомпании за причиненные неудобства. Об истории, вызвавшей споры в сети, пишет DH News.

Сидни Уотсон (Sydney Watson) рассказала на своем You-Tube-канале об испорченном впечатлении от недавнего полета из Нью-Йорка в Даллас: по словам девушки, все три часа она сидела в самолете как «сардина в банке», так как оказалась зажатой двумя пассажирами с ожирением. Американка пожаловалась, что ей пришлось терпеть неприятные касания чужих людей, их пот, и мучаться от невозможности опустить подлокотники.

«Это абсолютно неприемлемо и ненормально. Если толстые люди хотят быть толстыми — прекрасно. Но совсем другое дело, когда я застреваю между вами, с вашей рукой на моем теле, в течение трех часов!» — обвинила Уотсон толстых людей в подмене понятий.

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Журналистка также рассказала о ситуации в Twiiter: например, в одном из твитов она порекомендовала тучным людям купить два места или не летать вообще. Представители авиакомпании отреагировали на жалобы пассажирки, извинившись за некомфортные условия полета, а также предложили Уотсон купон на поездку в размере 150 долларов (около девяти тысяч рублей). Несмотря на официальную позицию перевозчика, многие пользователи сети обвинили Уотсон в фэтшейминге.

Так, в комментариях у Уотсон спрашивали, почему девушка просто не заплатила за другой класс полета или не выбрала место у прохода или у окна, если она хотела более спокойной обстановки. Также ей посоветовали быть более снисходительной к людям с избыточным весом и прекратить их дискриминировать. «Я не соглашалась на то, чтобы ко мне прикасались. Я не хочу терпеть вторжение в личное пространство», — парировала журналистка.

Ранее в августе пассажирка Easyjet обвинила сотрудника авиакомпании в том, что он публично унизил ее из-за лишнего веса. По словам женщины, член экипажа запретил ей меняться местами с ее мужем, сообщив ей, что толстые люди, которым требуется удлинитель ремня, не могут сидеть у аварийного выхода по соображениям безопасности.

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Дарья Рыбак
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