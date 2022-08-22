Пассажирка самолета пожаловалась на унижения бортпроводника из-за лишнего веса

Пассажирка Easyjet пожаловалась, что бортпроводник грубо намекнул ей на лишний вес

Пассажирка Easyjet обвинила сотрудника авиакомпании в том, что он публично унизил ее из-за лишнего веса. Об этом пишет Birmingham Mail.

Джо Бартоломью (Joe Bartholomew) летела из Греции в Великобританию рейсом авиакомпании Easyjet с мужем. Как рассказала туристка, она захотела поменяться местами с супругом, который сидел у аварийного выхода самолета. Тем не менее член экипажа запретил ей это делать — бортпроводник заявил, что люди, которым предоставляется удлинитель ремня безопасности, не могут там сидеть.

Бартоломью заявила, что сотрудник авиакомпании оскорбил ее, грубо намекнув на то, что она толстая. Британка пожаловалась, что их разговор услышали пассажиры соседних рядов, которые обернулись и посмотрели на нее с осуждением.

«Я была так расстроена, это было абсолютно неделикатно с его стороны! Ведь я даже не просила удлинять мне ремень... На самом деле, несмотря на то что я тучная и слишком большая, я знаю, что на моем ремне безопасности оставалось добрых четыре дюйма запаса (10 сантиметров)», — заявила пассажирка.

В Easyjet выразили сожаление по поводу того, что Бартоломью приняла заботу бортпроводника о безопасности пассажиров за хамство. Тем не менее представители авиакомпании связались с британкой и принесли ей извинения.

Ранее в августе другая пассажирка пожаловалась на «безразличное» отношение стюардесс на просьбу убрать рвоту на полу рядом с ее местом. По словам туристки, члены экипажа знали о загрязнении, но не собирались задерживать самолет из-за уборки.