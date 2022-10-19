Киргизия предложила разместить ОДКБ на границе с Таджикистаном

Глава Минобороны Киргизии предложил разместить миротворцев ОДКБ на границу с Таджикистаном

Для урегулирования ситуации на киргизо-таджикской границе следует разместить миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, передает «Интерфакс».

По его мнению, иного варианта для достижения мира между сторонами нет.

«Пока между нами не встанет третейский судья, мира не будет. Я предлагал для урегулирования конфликта выставить маленький контингент ОДКБ на наших спорных участках, который решит несколько задач — контроль за прекращением огня и отвод тяжелой техники от госграницы», — заявил Бекболотов на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Лишь после этого, как заявил глава киргизского минобороны, будет возможно проводить демаркацию границ.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров попросил своего российского коллегу Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном. По словам секретаря киргизского Совета безопасности Марата Иманкулова, российский президент пообещал подумать над этим.