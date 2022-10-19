Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:40, 19 октября 2022Бывший СССР

Киргизия предложила разместить ОДКБ на границе с Таджикистаном

Глава Минобороны Киргизии предложил разместить миротворцев ОДКБ на границу с Таджикистаном

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Для урегулирования ситуации на киргизо-таджикской границе следует разместить миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов, передает «Интерфакс».

По его мнению, иного варианта для достижения мира между сторонами нет.

«Пока между нами не встанет третейский судья, мира не будет. Я предлагал для урегулирования конфликта выставить маленький контингент ОДКБ на наших спорных участках, который решит несколько задач — контроль за прекращением огня и отвод тяжелой техники от госграницы», — заявил Бекболотов на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Материалы по теме:
На границе Таджикистана и Киргизии начались бои. Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
На границе Таджикистана и Киргизии начались бои.Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
29 апреля 2021
Переговоры, ордена и пинг-понг. В Казахстане прошли саммиты глав государств. Почему это важно для России?
Переговоры, ордена и пинг-понг.В Казахстане прошли саммиты глав государств. Почему это важно для России?
17 октября 2022

Лишь после этого, как заявил глава киргизского минобороны, будет возможно проводить демаркацию границ.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров попросил своего российского коллегу Владимира Путина помочь решить вопрос делимитации границ с Таджикистаном. По словам секретаря киргизского Совета безопасности Марата Иманкулова, российский президент пообещал подумать над этим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке украинского десанта захватить Запорожскую АЭС
В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»
Появились подробности о работе системы ПВО в Севастополе
Один тип недвижимости в Москве начали продавать с хорошей скидкой
В WhatsApp появится новая функция
Особенность фигуры блогерши в бикини озадачила зрителей
Россиянку отправили в психбольницу за убийство восьмилетней дочери
Сексолог рассказала о правильном поведении при мыслях о супружеской неверности
Киргизия предложила разместить ОДКБ на границе с Таджикистаном
Пленный подполковник ВСУ рассказал об убийствах мирных жителей ради транспорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.