Сотрудница офиса показала рабочую одежду и смутила пользователей сети

TikTok-блогерша Сантина Риццо выбрала кроп-топ для похода на работу в юридическую фирму

Модная блогерша и сотрудница юридической фирмы Сантина Риццо показала свою рабочую одежду и смутила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 460 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как комбинирует несколько предметов гардероба с черной облегающей юбкой длины миди, составляя наряд для похода в офис. Она примерила белый топ, который сочетала с классической рубашкой, а также с жилетом с розовой подкладкой и изображением черепа на спине. Однако в итоге инфлюэнсерша остановила выбор на обнажающем живот кроп-топе. «Данный наряд определенно не подходит для офиса, но мне все равно», — заявила автор видео.

В свою очередь зрители не оценили образ Риццо. «Мой начальник отправил бы меня переодеваться в ту же минуту», «Нужно понимать, что работа есть работа, а выглядеть мило и сексуально можно после нее», «В юридической фирме вам позволяют носить вещи, обнажающие торс? Повезло», «Юбка подходящая. Но надо было заправить в нее рубашку. Тогда бы было красиво» — прокомментировали они.

Ранее в октябре сотрудницу американской сети магазинов Target Мэдди Максин Кук раскритиковали в сети из-за декольте на рабочем месте. На размещенных кадрах девушка позировала на фоне торговых стеллажей в красном топе с вырезом, который частично обнажал ее грудь.