Сотрудницу магазина раскритиковали в сети из-за декольте на рабочем месте

Сотрудницу магазина Target Мэдди Максин Кук раскритиковали из-за декольте на рабочем месте

Сотрудницу американской сети магазинов Target Мэдди Максин Кук раскритиковали в сети из-за декольте на рабочем месте. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка позировала на фоне торговых стеллажей в красном топе с вырезом, который частично обнажал ее грудь. В свою очередь юзерша отметила, что у руководства никогда не было претензий к подобному внешнему виду. Известно, что работники указанного ретейлера должны носить красные рубашки в качестве верхней части униформы. «Я нарушила дресс-код всего один раз — когда надела белые джинсы», — отметила автор видео.

Однако зрители сочли наряд Кук неуместным. «Вырез слишком глубокий. На любой работе сделали бы замечание», «Данная одежда не подходит для работы, это даже не обсуждается», «Если бы я надела подобное в магазин Target, в котором работаю, меня бы убили», — прокомментировали они.

Ранее в октябре сообщалось, что наряд блогерши с никнеймом Kittyorkatherine стал причиной для критики, поскольку его сочли неуместным для появления в транспорте. На размещенных кадрах девушка предстала во время поездки на поезде в облегающем черном топе с глубоким вырезом и с лентой на шее. При этом юзерша показала, что две верхние пуговицы ее джинсов остались незастегнутыми.