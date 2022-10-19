В Грузии отреагировали на требование ПАСЕ освободить Саакашвили

В Грузии назвали атакой на страну требование ПАСЕ освободить Саакашвили

Требование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) освободить бывшего президента республики Михаила Саакашвили является атакой на страну. Так на принятую резолюцию отреагировал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Это прямое нападение на грузинское государство… Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны. Это должно быть понятно всем», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой Россия признается террористическим режимом. Документ носит название «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Его инициатором стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис.

Также в документе говорилось о «политзаключенных», являющихся «врагами президента России», среди них числится Саакашвили. В резолюции, в которой экс-президент Грузии назван политзаключенным, говорится о необходимости его освобождения.