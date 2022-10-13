ПАСЕ приняла резолюцию о признании России «террористическим режимом»

ПАСЕ приняла резолюцию, признающую Россию «террористическим режимом»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, согласно которой Россия признается «террористическим режимом». Об этом сообщил член украинской делегации и вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко, пишет РБК.

Документ носит название «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Его инициатором стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис.

В поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался. Итоговый документ опубликовали на сайте ПАСЕ. Из другой поправки следует, что российские политические партии обвиняются в «пособничестве терроризму», поскольку те голосовали «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран».

Решения ПАСЕ носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.

12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы. Резолюцию поддержало 143 страны, высказались против — пять, воздержались — 35 стран.