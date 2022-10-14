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09:45, 14 октября 2022Россия

Аксенов описал резолюцию ПАСЕ о «терроризме» России словами «мусорное решение»

Глава Крыма Аксенов назвал резолюцию ПАСЕ о «терроризме» России «мусорным решением»
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Начало событий в новости ПАСЕ приняла резолюцию о признании России «террористическим режимом»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о признании России террористическим режимом является очередным «мусорным решением». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов напомнил, что резолюция была принята на фоне подрыва Крымского моста, в чем российские спецслужбы и политические лидеры обвинили Украину, а также на фоне непрекращающихся обстрелов мирных жителей Донбасса.

«И вот итог. Они обвинили в терроризме... Россию. Это даже не лицемерие, это скотство, беснование и полная потеря человеческого облика», — оценил решение ПАСЕ Аксенов.

Он добавил, что резолюция ПАСЕ не имеет ни значения, ни юридической силы, а представляет собой лишь «образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды».

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой Россия признается террористическим режимом. Документ носит название «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Его инициатором стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис.

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Валерий Розенберг
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