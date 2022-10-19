В посольстве отреагировали на информацию об аресте россиянина в ФРГ

Посольство: якобы арестованный в Германии россиянин Орехов не обращался в дипмиссию

Россиянин, которого, по данным Минюста США, якобы арестовали в Германии из-за уклонения от санкций, не обращался в посольство России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипведомство.

Там также заявили, что власти ФРГ не сообщали об этом российскому посольству в Берлине.

Так в дипмиссии отреагировали на информацию американского Минюста о том, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Также ведомство сообщило об аресте в Италии по запросу США сына губернатора Красноярского края Александра Усса Антона Усса.