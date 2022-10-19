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21:54, 19 октября 2022Мир

Сына российского губернатора арестовали в Италии по запросу США

Сына губернатора Красноярского края Антона Усса арестовали в Италии по запросу США

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса Антона Усса арестовали в Италии по запросу США. Американская сторона обвиняет его в уклонении от санкций. Об этом сообщает офис прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Сейчас сын главы российского региона ждет экстрадиции в США. Согласно пресс-релизу, он проходит «экстрадиционные процедуры».

Кроме Антона Усса, США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег еще четырем гражданам России, среди них — Юрий Орехов, который взят под стражу в Германии, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. Также аналогичные обвинения предъявлены двум нефтетрейдерам.

Ранее старшего сына экс-главы РЖД Владимира Якунина, бизнесмена и соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина задержали в Норвегии за запуск беспилотника. Якунин-младший использовал дрон во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. Отмечается, что мужчина полностью сотрудничает с норвежскими властями и старается предоставить всю необходимую информацию о целях его отпуска на лодке.

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Марина Совина
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