Раскрыта личность задержанного в Норвегии за запуск беспилотника россиянина

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали за запуск беспилотника во время отдыха в Норвегии

Журналисты раскрыли личность россиянина, которого задержала норвежская полиция за запуск беспилотника — им оказался старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, бизнесмен и соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрей Якунин. Об этом РБК сообщили в компании.

В организации рассказали, что Якунин-младший использовал дрон во время отдыха на Шпицбергене в конце августа. «Андрей увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта, о чем свидетельствует его активность в социальных сетях», — пояснили представители фонда.

Отмечается, что мужчина полностью сотрудничает с норвежскими властями и старается предоставить всю необходимую информацию о целях его отпуска на лодке. Известно, что сын Якунина имеет также гражданство Великобритании.

The Barents Observer писало, что задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию. Установлено, что парусная яхта с экипажем, с которой был запущен беспилотник, плавала вокруг Шпицбергена и вдоль побережья Норвегии. По данным Boat International, Якунину-младшему принадлежит 27,1-метровая яхта Firebird.

О задержании россиянина в Хаммерфесте за управление дроном стало известно 19 октября. 47-летнему мужчине было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях. У него изъяли дроны и электронные устройства.