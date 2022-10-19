В Севастополе сработала система ПВО

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о работе системы ПВО в районе Бельбека

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его данным, предварительно, система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек на Северной стороне.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

15 октября система ПВО в Севастополе сработала в тренировочном режиме, сообщал губернатор. 1 октября на аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.