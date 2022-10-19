Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 19 октября 2022Россия

Появились подробности о работе системы ПВО в Севастополе

Губернатор Развозжаев заявил о сбитом дроне в Севастополе, пострадавших нет

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Утренняя работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе возникла из-за беспилотника, дрон удалось сбить, пострадавших нет. Такие подробности привел губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе Севастополя. По данным Развозжаева, возникло небольшое возгорание, но его оперативно потушили.

19 октября в районе аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя сработала система ПВО. Тогда Развозжаев призывал местных жителей сохранять спокойствие.

15 октября система ПВО в Севастополе сработала в тренировочном режиме, указывал губернатор. 1 октября на аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ начали продвижение на херсонском направлении
В США признали ошибки Вашингтона в рамках действий на Украине
В НАТО доработали советские «Буки» и «Осы» для Украины
Трехметровый крокодил выпрыгнул из воды и укусил мужчину за голову
Суд отправил под домашний арест подростка за поджог российской пенсионерки
В России высказались о целесообразности поддержки «Роснано»
Президента Казахстана внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Дрейк рассказал о гонораре в 100 долларов за свое первое выступление
Артемий Лебедев назвал недостаток популярного у россиян зарубежного города
Экс-замминистра энергетики уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.