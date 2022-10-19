Появились подробности о работе системы ПВО в Севастополе

Губернатор Развозжаев заявил о сбитом дроне в Севастополе, пострадавших нет

Утренняя работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе возникла из-за беспилотника, дрон удалось сбить, пострадавших нет. Такие подробности привел губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе Севастополя. По данным Развозжаева, возникло небольшое возгорание, но его оперативно потушили.

19 октября в районе аэродрома Бельбек на Северной стороне Севастополя сработала система ПВО. Тогда Развозжаев призывал местных жителей сохранять спокойствие.

15 октября система ПВО в Севастополе сработала в тренировочном режиме, указывал губернатор. 1 октября на аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.