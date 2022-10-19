Берлускони оценил способность Зеленского остановить конфликт на Украине

Берлускони заявил, что Зеленский может остановить конфликт на Украине, прекратив атаки

Президент Украины Владимир Зеленский может остановить боевые действия на Украине, если объявит о прекращении атак. Так способность украинского лидера прекратить конфликт оценил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, передает La Presse.

«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", — все бы было кончено», — указал он.

Берлускони заявил, что украинский конфликт нельзя завершить без сильного вмешательства, но, по его словам, ни в Европе, ни в США нет лидеров.

Ранее экс-премьер Италии предупредил, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к развязыванию мировой войны. Он отметил, что в последнее время мир слишком часто слышит о «действиях с ядерными бомбами».

В сентябре представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Украину определить условия для прекращения конфликта. По его мнению, именно на украинцев ляжет забота определить будущие условия мира.