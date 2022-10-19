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20:55, 19 октября 2022Мир

Берлускони оценил способность Зеленского остановить конфликт на Украине

Берлускони заявил, что Зеленский может остановить конфликт на Украине, прекратив атаки

Фото: Darko Vojinovic / AP

Президент Украины Владимир Зеленский может остановить боевые действия на Украине, если объявит о прекращении атак. Так способность украинского лидера прекратить конфликт оценил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, передает La Presse.

«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: "Я больше не нападаю", — все бы было кончено», — указал он.

Берлускони заявил, что украинский конфликт нельзя завершить без сильного вмешательства, но, по его словам, ни в Европе, ни в США нет лидеров.

Ранее экс-премьер Италии предупредил, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к развязыванию мировой войны. Он отметил, что в последнее время мир слишком часто слышит о «действиях с ядерными бомбами».

В сентябре представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Украину определить условия для прекращения конфликта. По его мнению, именно на украинцев ляжет забота определить будущие условия мира.

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Алина Гончарова
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