Подозреваемого в убийстве российского бизнесмена застрелили при задержании

В Ростове-на-Дону полицейские ликвидировали подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Ростове-на-Дону полицейские ликвидировали подозреваемого в расправе над местным бизнесменом после того, как он открыл по ним огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

18 октября неизвестный застрелил владельца овощного павильона и скрылся с места происшествия. В преступлении заподозрили 41-летнего ростовчанина. В момент задержания он оказал сопротивление правоохранителям, открыв по ним огонь. Одного из полицейский мужчина ранил в руку, другому попал в бронежилет.

Стрелявший был ликвидирован на месте. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Тулой при задержании был убит 42-летний пациент, напавший с ножом на сотрудников Киреевской центральной районной больницы.