Российские студенты вышли на заводы вместо мобилизованных

Студенты начали замещать мобилизованных работников заводов в Кузбассе и Приморском крае

Студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области. О старте такой трудовой программы сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram-канале. К аналогичной мере прибегли и в правительстве Приморского края, пишет «Коммерсантъ».

Глава Кузбасса пояснил, что вместо резервистов на предприятия российского региона смогут выходить учащиеся высших и средних специальных учебных заведений. По словам Цивилева, к работе намерены допускать студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.

«Внести изменения в учебные планы в целях организации учебного процесса в соответствии с настоящим распоряжением», — написал глава Кузбасса.

Он уточнил, что свои заявки на привлечение студентов направили уже 34 предприятия Кемеровской области.

В Приморье мобилизованных рабочих Уссурийского локомотиворемонтного завода стали подменять 50 студентов старших курсов регионального железнодорожного колледжа, а учащихся Дальнегорского индустриально-технологического колледжа привлекли в подрядную организацию на электромонтажные работы в одном из отделений местной городской больницы.

6 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва по мобилизации получат три категории россиян: аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений. Под частичную мобилизацию также не подпадают студенты ординатуры и учащиеся в духовных образовательных организациях.