Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 19 октября 2022Россия

Российские студенты вышли на заводы вместо мобилизованных

Студенты начали замещать мобилизованных работников заводов в Кузбассе и Приморском крае
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области. О старте такой трудовой программы сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram-канале. К аналогичной мере прибегли и в правительстве Приморского края, пишет «Коммерсантъ».

Глава Кузбасса пояснил, что вместо резервистов на предприятия российского региона смогут выходить учащиеся высших и средних специальных учебных заведений. По словам Цивилева, к работе намерены допускать студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.

«Внести изменения в учебные планы в целях организации учебного процесса в соответствии с настоящим распоряжением», — написал глава Кузбасса.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Он уточнил, что свои заявки на привлечение студентов направили уже 34 предприятия Кемеровской области.

В Приморье мобилизованных рабочих Уссурийского локомотиворемонтного завода стали подменять 50 студентов старших курсов регионального железнодорожного колледжа, а учащихся Дальнегорского индустриально-технологического колледжа привлекли в подрядную организацию на электромонтажные работы в одном из отделений местной городской больницы.

6 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочку от призыва по мобилизации получат три категории россиян: аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений. Под частичную мобилизацию также не подпадают студенты ординатуры и учащиеся в духовных образовательных организациях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении десанта ВСУ на территории Запорожской АЭС
Визажистка раскрыла способы замедлить старение кожи
Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась методами борьбы с неуверенностью в себе
Названа главная проблема украинской системы ПВО
Отец и сын приехали на турнир по ловле акул и поймали морского дьявола
Кадыров заявил о прибытии несовершеннолетних сыновей на фронт во всеоружии
Названо число оставшихся в России иностранных брендов
Москвичи стали чаще брать ипотеку
Волкова рассказала об увольнении из театра хитростью по распоряжению Михалкова
Volkswagen начал искать покупателей на свой завод в Калуге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.