Россияне бросились скупать элитное жилье на популярном турецком курорте

Golden Brown Group: россияне бросились скупать элитное жилье в Бодруме

В третьем квартале 2022 года спрос на элитную недвижимость в Бодруме повысился на 40 процентов относительно второго квартала того же года. О том, что россияне бросились скупать недвижимость на популярном турецком курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Golden Brown Group.

Средняя цена дорогих апартаментов в Бодруме составляет два миллиона евро (около 122,1 миллиона рублей). За такую сумму можно приобрести объект площадью 130-150 квадратных метров с тремя спальнями. Виллы стоят дороже — их стоимость эксперты оценили в диапазоне от 3-4,5 миллиона евро (примерно от 181,1 до 271,7 миллиона рублей) до 9-16 миллионов евро (примерно от 543,5 до 966,3 миллиона рублей).

Город привлекает иностранных покупателей, доля которых на местном рынке составляет не более 20 процентов, за счет благоприятного климата и близости к морю, а также развитой курортной инфраструктуры. Эксперты отметили, что россиян, приобретающих недвижимость в Бодруме, можно поделить на две группы — первую из них составляют те, кому важны активный отдых, а также возможность пешком дойти до набережной и до порта. Во второй категории находятся семьи с детьми, которые заинтересованы в покупке вилл в закрытых комплексах с отдельными пляжами и развитой инфраструктурой.

«Бодрум — курорт для элитарной публики, готовой платить за комфорт, красоту и высокое качество жизни. При этом недвижимость здесь является привлекательной для инвесторов, желающих заработать на росте цены лота в строящемся комплексе, и может приносить доход до 30 процентов годовых», — пояснила руководитель департамента зарубежной недвижимости Golden Brown Group Даяна Березовская.

Эксперты предрекли дальнейший рост активности покупателей на рынке недвижимости Бодрума в четвертом квартале. По их словам, подобная тенденция может продолжаться до семи лет.