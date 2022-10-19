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08:37, 19 октября 2022Россия

Аналитик назвал особенности выбора объектов для атак по энергосистеме Украины

РИА Новости: безвозвратное разрушение энергосистемы Украины не является целью на сегодня

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Существует несколько особенностей выбора объектов для атак по энергосистеме Украины, однако безвозвратное ее разрушение не является целью на сегодняшний день, приводит слова неназванного специалиста в электроэнергетике РИА Новости.

По словам эксперта, большинство аварий приходится на объекты, которые подлежат быстрому восстановлению. Прежде всего, атакам подвергаются тепловые электростанции. Зачастую удар направлен на распределительные устройства и трансформаторы. Это позволяет восстановить станции за сравнительно быстрый срок, указал собеседник агентства. «Это похоже на "последнее" предупреждение перед полным разрушением машинных залов», — подчеркнул он.

Атомные электростанции (АЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС) не подвергаются атакам, тем не менее, несмотря на отсутствие нарушений в работе ГЭС, существуют условия водопользования, добавил аналитик. «А для Киевской ГЭС, учитывая интенсивность расхода воды через ее агрегаты на прошлой неделе, остаточный ресурс по выработке, скорее всего, значительно снижен», — предположил он.

Ранее стало известно о намерении Украины захватить Запорожскую АЭС с помощью Киевской ГЭС. Сообщалось, что речной десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра для захвата.

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Варвара Кузьмина
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