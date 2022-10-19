Аналитик назвал особенности выбора объектов для атак по энергосистеме Украины

РИА Новости: безвозвратное разрушение энергосистемы Украины не является целью на сегодня

Существует несколько особенностей выбора объектов для атак по энергосистеме Украины, однако безвозвратное ее разрушение не является целью на сегодняшний день, приводит слова неназванного специалиста в электроэнергетике РИА Новости.

По словам эксперта, большинство аварий приходится на объекты, которые подлежат быстрому восстановлению. Прежде всего, атакам подвергаются тепловые электростанции. Зачастую удар направлен на распределительные устройства и трансформаторы. Это позволяет восстановить станции за сравнительно быстрый срок, указал собеседник агентства. «Это похоже на "последнее" предупреждение перед полным разрушением машинных залов», — подчеркнул он.

Атомные электростанции (АЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС) не подвергаются атакам, тем не менее, несмотря на отсутствие нарушений в работе ГЭС, существуют условия водопользования, добавил аналитик. «А для Киевской ГЭС, учитывая интенсивность расхода воды через ее агрегаты на прошлой неделе, остаточный ресурс по выработке, скорее всего, значительно снижен», — предположил он.

Ранее стало известно о намерении Украины захватить Запорожскую АЭС с помощью Киевской ГЭС. Сообщалось, что речной десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует преодолеть заграждения на берегу Днепра для захвата.