Украина обстреляла консульство Швеции

Украинские войска нанесли удар по зданию шведского консульства в херсонской Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по зданию консульства Швеции в Каховке Херсонской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экстренные службы города.

Удар нанесли ночью 19 октября тремя ракетами, в здании никого не было, пострадавших также нет.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе не работает электротранспорт после обстрела энергетической инфраструктуры. По словам Сухомлина, обстрел объекта энергетической инфраструктуры был повторным.