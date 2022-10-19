Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 19 октября 2022Бывший СССР

Украина обстреляла консульство Швеции

Украинские войска нанесли удар по зданию шведского консульства в херсонской Каховке
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: «Известия»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по зданию консульства Швеции в Каховке Херсонской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экстренные службы города.

Удар нанесли ночью 19 октября тремя ракетами, в здании никого не было, пострадавших также нет.

Ранее мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе не работает электротранспорт после обстрела энергетической инфраструктуры. По словам Сухомлина, обстрел объекта энергетической инфраструктуры был повторным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России
Стало известно о появлении в четырех российских регионах теробороны
Косметолог назвала способы защищать кожу в холода
Россия отказалась инициировать закрытие консульств в Европе
50-летняя актриса из сериала «Бригада» выложила фото в купальнике
Россия нарастила товарооборот с одной страной
В Винницкой области заявили о ракетном обстреле региона
Путин ввел режим повышенной готовности в двух российских федеральных округах
Стало известно о риске подорожания газировки в России
Анонсирована игра The Sims 5
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.