Берлускони поставил под угрозу своего соратника после слов о дружбе с Путиным

Repubblica: соратник Берлускони может не стать главой МИД из-за слов политика о Путине

Соратник экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, вице-председатель партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни может не стать следующим главой МИД республики после слов Берлускони о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Ранее Берлускони заявил, что Путин назвал его первым из пяти своих настоящих друзей. Он отметил, что возобновил дружбу с российским лидером и они даже обменялись подарками — Путин прислал политику 20 бутылок водки и письмо в день рождения, экс-премьер ответил похожими презентами. Тем не менее позднее газета La Presse выпустила опровержение этой информации. Уточнялось, что якобы Берлускони рассказал историю, произошедшую несколько лет назад.

Вероятные слова Берлускони поставили под угрозу его ближайшего соратника Таяни. По данным La Repubblica, заявления политика поставят под вопрос возможность передачи министерства иностранных дел в ведение партии «Вперед, Италия».

В октябре экс-премьер Италии порассуждал об отношении нового итальянского правительства к России. По мнению политика, отношение к Москве должно быть таким же, как у предыдущего правительства.