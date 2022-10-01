Берлускони порассуждал об отношении нового правительства Италии к России

Берлускони заявил, что новое правительство Италии не должно менять отношения к России

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони порассуждал об отношении нового итальянского правительства к России в беседе с газетой La Stampa.

По мнению политика, отношение к России должно быть таким же, как у предыдущего правительства. «В этом плане не должно быть никаких сомнений», — добавил он. Однако Берлускони отметил, что дипломатическое решение конфликта должно будет «предполагать абсолютное единство Запада и ни при каких обстоятельствах не может предусматривать принесение в жертву свободы и прав украинского народа».

26 сентября Сильвио Берлускони победил на выборах в итальянский сенат. Экс-премьер набрал большинство голосов и может стать председателем верхней палаты парламента. Этот пост является вторым после президентского в иерархии власти.

На внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Она получила более 44 процентов голосов избирателей. Главной политической силой страны становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.