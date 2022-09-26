Берлускони избрали в итальянский сенат

Сильвио Берлускони победил на выборах в итальянский сенат

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони победил на выборах в итальянский сенат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны.

Политик стал лидером в одномандатном избирательном округе Монца, Ломбардия. Экс-премьер набрал большинство голосов и может стать председателем верхней палаты парламента. Этот пост является вторым после президентского в иерархии власти.

Ранее стало известно, что на внеочередных парламентских выборах в Италии победу одерживает правоцентристская коалиция, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Она получила более 44 процентов голосов избирателей. Главной политической силой страны становится правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, набравшей более 26 процентов голосов.

Партия «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони набрала около восьми процентов голосов.