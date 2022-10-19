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23:52, 19 октября 2022Мир

Байден оценил состояние стратегического нефтяного резерва США

Президент Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв страны опустошен почти наполовину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится. Он добавил, что восполнять запасы планируется по цене в 70 долларов за баррель. «Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти», — сказал политик.

Американский лидер сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. Он отметил, что в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. «Я сказал своей команде рассматривать возможность его [резерва] дополнительного использования в случае необходимости», — заявил он.

Глава Белого дома также пообещал, что к концу года Соединенные Штаты будут производить до одного миллиона баррелей нефти в день. Кроме того, политик заявил о планах восполнить резерв, «когда цена упадет до 70 долларов». «Это хорошая цена для налогоплательщиков», — отметил Байден.

Ранее Байден заявил, что США в декабре высвободят еще 15 миллионов баррелей нефти их стратегического запаса страны (SPR). Он предупредил, что США в дальнейшем могут продолжить подобные меры для снижения цен на энергоносители. «В ближайшие месяцы такой шаг можно повторить, если возникнет необходимость», — отметил он.

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Марина Совина
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