Байден оценил состояние стратегического нефтяного резерва США
Президент США Джо Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв страны опустошен почти наполовину. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится. Он добавил, что восполнять запасы планируется по цене в 70 долларов за баррель. «Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти», — сказал политик.
Американский лидер сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. Он отметил, что в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. «Я сказал своей команде рассматривать возможность его [резерва] дополнительного использования в случае необходимости», — заявил он.
Глава Белого дома также пообещал, что к концу года Соединенные Штаты будут производить до одного миллиона баррелей нефти в день. Кроме того, политик заявил о планах восполнить резерв, «когда цена упадет до 70 долларов». «Это хорошая цена для налогоплательщиков», — отметил Байден.
Ранее Байден заявил, что США в декабре высвободят еще 15 миллионов баррелей нефти их стратегического запаса страны (SPR). Он предупредил, что США в дальнейшем могут продолжить подобные меры для снижения цен на энергоносители. «В ближайшие месяцы такой шаг можно повторить, если возникнет необходимость», — отметил он.