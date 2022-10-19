Байден оценил состояние стратегического нефтяного резерва США

Президент Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину

Президент США Джо Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв страны опустошен почти наполовину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится. Он добавил, что восполнять запасы планируется по цене в 70 долларов за баррель. «Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти», — сказал политик.

Американский лидер сообщил о высвобождении дополнительных 15 миллионов баррелей нефти из резерва. Он отметил, что в резерве остается достаточно топлива для подобной интервенции. «Я сказал своей команде рассматривать возможность его [резерва] дополнительного использования в случае необходимости», — заявил он.

Глава Белого дома также пообещал, что к концу года Соединенные Штаты будут производить до одного миллиона баррелей нефти в день. Кроме того, политик заявил о планах восполнить резерв, «когда цена упадет до 70 долларов». «Это хорошая цена для налогоплательщиков», — отметил Байден.

Ранее Байден заявил, что США в декабре высвободят еще 15 миллионов баррелей нефти их стратегического запаса страны (SPR). Он предупредил, что США в дальнейшем могут продолжить подобные меры для снижения цен на энергоносители. «В ближайшие месяцы такой шаг можно повторить, если возникнет необходимость», — отметил он.