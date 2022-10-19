Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:54, 19 октября 2022Экономика

Стало известно о грядущем повышении цен во «Вкусно — и точка»

Mash: сеть «Вкусно — и точка» повышает цены на бургеры на 8-10 процентов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, спустя четыре месяца после открытия повысит цены на некоторые позиции из меню. Об этом стало известно Mash.

В частности, грядущие изменения коснутся бургеров — их стоимость вырастет на 8-10 процентов. Так, «Биг спешл» будет стоить около 290 рублей вместо 269, «Гранд» — 175 вместо 164, а классический гамбургер — 59 вместо 55.

Новые расценки предположительно будут введены уже в четверг, 20 октября, без предварительного объявления.

В сети объясняют подорожание повышением себестоимости продуктов — по словам представителей сети, поставщики подняли цены на комплектующие для бургеров. При этом стоимость всех остальных позиций из меню пока останется без изменений.

26 сентября сообщалось, что сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка» — он может стать новым названием для аналогов «МакКафе», от которых отказались после смены владельцев и ухода «Макдоналдс» из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о создании «Линий Вагнера» и народного ополчения
Российский моряк рассказал о возвращении из украинского плена
В ДНР объяснили пользу введения военного положения
Задержанный ФСБ на Lamborghini звездный адвокат совершил побег из-под стражи
В ЦБ предсказали ускорение роста цен
Назначен новый глава МВД Великобритании
Артистка «Уральских пельменей» рассказала о критике от друзей
COVID-19 привел к долгосрочным когнитивным нарушениям
«Спартак» одержал четвертую победу подряд в Кубке России
50-летняя блогерша показала тату на теле в молодежном наряде и удивила зрителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.