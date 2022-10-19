Опубликован указ о введении военного положения в новых регионах России

Кремль опубликовал указ о введении военного положения в четырех новых регионах России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории новых регионов России. Текст соответствующего документа опубликован на сайте Кремля.

«Ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение», — говорится в указе.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности Путин напомнил о действовавшем на новых российских территориях России режиме военного положения до того, как они вошли в состав страны. «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — заявил он.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Путин подписал законы о принятии в состав РФ новых регионов 5 октября. Таким образом, число субъектов в составе страны выросло с 85 до 89.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал одной из важнейших задач страны создание в новых российских регионах полноценных и работоспособных структур государственной власти.