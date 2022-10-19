Стало известно о формировании на Украине отрядов для зачисток территорий

РИА Новости: МВД Украины сформировало отряды для зачистки занимаемых ВСУ территорий

МВД Украины сформировало отряды для зачистки и фильтраций на занимаемых ВСУ территориях. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По его утверждению, сейчас такие подразделения проходят учебные сборы. Полицейских обучают проведению фильтрационных мероприятий, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и с подпольем.

10 октября глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он обратил внимание, что ранее официальные представители властей Украины «ранее открыто анонсировали проведение "жестких зачисток" и "фильтрационных мероприятий"».