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03:31, 19 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о формировании на Украине отрядов для зачисток территорий

РИА Новости: МВД Украины сформировало отряды для зачистки занимаемых ВСУ территорий

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

МВД Украины сформировало отряды для зачистки и фильтраций на занимаемых ВСУ территориях. Об этом РИА Новости сообщил источник.

По его утверждению, сейчас такие подразделения проходят учебные сборы. Полицейских обучают проведению фильтрационных мероприятий, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и с подпольем.

10 октября глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он обратил внимание, что ранее официальные представители властей Украины «ранее открыто анонсировали проведение "жестких зачисток" и "фильтрационных мероприятий"».

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Марина Совина
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