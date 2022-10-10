Глава СПЧ обратился в ООН, ОБСЕ и Красный Крест из-за казни жителей Купянска

Глава СПЧ Фадеев направил обращение в ООН, МККК и ОБСЕ из-за казни мирных жителей Купянска

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение в ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ряд других организаций из-за видео, на кадрах которого запечатлены, предположительно, тела казненных мирных жителей Купянска в Харьковской области. Об этом сообщается на официальном сайте СПЧ.

По заявлению Фадеева, распространяемое видео «свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей». Как указал глава СПЧ, ситуацию усугубляет то, что официальные представители властей Украины «ранее открыто анонсировали проведение "жестких зачисток" и "фильтрационных мероприятий"».

Фадеев призвал международные организации добиться проведения расследования зафиксированных на видео преступлений.

Видео, на кадрах которого неизвестные скидывают, предположительно, тела убитых местных жителей в выкопанную яму, было опубликовано одним из бывших командиром «Азова» (признан террористической организацией в РФ и запрещен на ее территории) Максимом Жориным.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Борщ заявил об издевательствах над пленными российскими военными. По его словам, над ними издеваются только националистические батальоны.