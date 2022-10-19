Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 19 октября 2022Бывший СССР

Власти Украины провели стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения

Президент Украины Зеленский сообщил о проведении совещания по вопросам энергообеспечения
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский отметил, что в ходе совещания обсуждались меры, направленные на ликвидацию последствий при выведении из строя энергосистемы Украины. По его словам, власти готовятся к различным вариантам развития событий.

В опубликованном заявлении сообщается, что власти работают над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов и сел.

Ранее президент Украины сообщил, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. По его словам, из-за этого начались массовые отключения электроэнергии по всей стране.

Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко порекомендовал украинцам помнить о возможности «тепловой миграции».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России
Челка Пугачевой оказалась париком за три тысячи рублей
Названо число нашедших убежище в России жителей Донбасса и юго-востока Украины
Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
В Совфеде дали разъяснение об изменении законов из-за указа Путина
Четыре региона России решили не вводить ограничения на фоне особого положения
Звезда сериала «Великая» вспомнила свое школьное прозвище
Шипулин рассказал о предложениях для спортсменов принять допинг перед Олимпиадой
Власти Украины провели стратегическое совещание по вопросам энергообеспечения
На дне Ладожского озера впервые обнаружили сейсмические разломы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.