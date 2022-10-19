Украинцам посоветовали мигрировать от холодов

Депутат Рады Кучеренко посоветовал украинцам помнить о «тепловой миграции» зимой

Депутат Верховной рады Украины, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко посоветовал украинцам помнить предстоящей зимой о возможности «тепловой миграции». Об этом он заявил изданию «Вести».

В связи с нехваткой в стране газа и угля он призвал жителей готовиться к худшему сценарию и полагаться только на себя. «Нужно помнить о тепловой миграции. Продумайте, куда и к кому вы можете поехать переждать зиму в случае чего», — сказал он. «Хорошим» вариантом законотворец назвал переезд к родственникам в села, которые привыкли запасаться еще с лета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. По словам главы государства, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Впоследствии первый заместитель министра внутренних дел республики Евгений Енин отчитался, что в результате обстрелов энергоинфраструктуры в стране оказались обесточены 585 населенных пунктов.