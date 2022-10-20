Здание администрации района Донецка пострадало из-за обстрела ВСУ

Штаб ДНР: из-за обстрела ВСУ пострадало здание администрации Ворошиловского района Донецка

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало здание администрации Ворошиловского района Донецка. Об этом сообщил штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

«В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артема», — заявили в штабе. По данным корреспондента РИА Новости, в здании выбиты стекла, на месте находятся экстренные службы.

Кроме того, повреждены домостроения по улице Советской Армии в Киевском районе и по улице Курнатовского в Куйбышевском районе Донецка.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщил в Telegram-канале, что украинские войска в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.

Вечером 19 октября сообщалось, что на левом берегу Днепра в Киеве произошли стрельба и взрыв. Днем в украинской столице также произошло несколько взрывов. По предварительным данным, в небе над городом работали средства противовоздушной обороны (ПВО).