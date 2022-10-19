Украинские СМИ сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве

На левом берегу Днепра в Киеве произошли стрельба и взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского СМИ «Страна.ua».

В свою очередь, украинское агентство УНИАН также сообщило о стрельбе и взрыве, при этом, по информации издания, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Днем 19 октября в Киеве произошло несколько взрывов. По предварительным данным, в небе над городом работают средства противовоздушной обороны (ПВО).