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22:51, 19 октября 2022Бывший СССР

В Киеве произошли стрельба и взрыв

Украинские СМИ сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

На левом берегу Днепра в Киеве произошли стрельба и взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского СМИ «Страна.ua».

В свою очередь, украинское агентство УНИАН также сообщило о стрельбе и взрыве, при этом, по информации издания, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Днем 19 октября в Киеве произошло несколько взрывов. По предварительным данным, в небе над городом работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

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Марина Совина
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