Женщина споткнулась во время игры с детьми и лишилась ноги

Yahoo! News: мать из США играла с детьми в саду, вывихнула колено и лишилась ноги

31-летняя Дианна Крамп из США лишилась ноги после того, как споткнулась и вывихнула колено во время игры с детьми в саду. Об этом сообщает Yahoo! News.

Инцидент произошел 14 августа. Мать двоих детей рассказала, что сразу после падения вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила ее в больницу. У Крамп обнаружили перелом обеих костей, соединяющих колено, многочисленные разрывы связок, повреждение артерий, а также отсутствие пульса в ноге и стопе. Ей потребовалось три операции, чтобы восстановить кровообращение в конечности и удалить сгустки крови.

Из-за возникших осложнений у Крамп открылось внутреннее кровотечение. Хирург провел женщине четвертую операцию, в ходе которой случайно задел ее желудочную артерию. Крамп потеряла много крови и едва не умерла, но выжила после переливания крови.

Спустя некоторое время пульс в ноге женщины снова пропал. Врачи сообщили, что сделали все, что было в их силах, и перевели Крамп в больницу Генри Форда в Детройте. Спустя некоторое время женщина начала замечать, что теряет чувствительность в стопе, а пальцы ее ног чернеют. «Врачи сказали, что придется ампутировать ногу ниже колена», — вспоминает она. Крамп находилась в операционной пять с половиной часов, затем провела девять дней в отделении интенсивной терапии, а 30 августа ее выписали из больницы.

Женщина призналась, что спустя полтора месяца после операции она все еще испытывает боль и дискомфорт. «Первые несколько дней после возвращения домой я целыми днями лежала в постели и плакала. Но в последнее время я начала чувствовать себя лучше, вставать и выходить на улицу с семьей», — говорит она. Крамп продолжает восстановление и дважды в неделю занимается физиотерапией.

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