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17:40, 20 октября 2022Ценности

Указания матери Кардашьян о действиях с ее прахом после смерти смутили дочерей

Крис Дженнер пожелала изготовить украшения со своим прахом для всех дочерей после смерти
Крис Дженнер

Крис Дженнер. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Мать сестер Кардашьян, телезвезда и бизнесвумен Крис Дженнер дала указания детям по поводу действий с ее прахом после смерти. Разговор на эту тему завязался между родственницами в очередном эпизоде шоу «Семейство Кардашьян».

В новом выпуске 38-летняя модель и предпринимательница Хлои Кардашьян напомнила матери о ее желании изготовить ювелирные украшения для всех дочерей из своих останков. «Это потрясающая идея», — подтвердила в ответ женщина. Однако распоряжение родительницы смутило Кардашьян. «Это жутко», — возразила она и отметила, что аналогичного мнения придерживается ее младшая сестра Кайли Дженнер.

Известно, что после того, как 66-летняя Крис Дженнер перенесла операцию по замене тазобедренного сустава в одном из предыдущих эпизодов, ее дочь Ким Кардашьян попросила медиков сохранить удаленные части кости матери.

Ранее в октябре австралийские стримеры показали на видео, как могли бы выглядеть сестры Кардашьян к настоящему времени, если бы они не обращались к пластической хирургии в прошлом. На созданных с помощью искусственного интеллекта кадрах видно, что Кайли Дженнер и Ким Кардашьян увеличили губы, а Хлои Кардашьян — сделала ринопластику и инъекции ботокса. При этом заметно, что лица Кортни Кардашьян и Крис Дженнер практически не изменились.

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Карина Черных
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