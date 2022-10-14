Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:13, 14 октября 2022Ценности

Искусственный интеллект показал лица сестер Кардашьян без пластики

Австралийцы показали лица сестер Кардашьян без пластики с помощью искусственного интелекта

Кадр: @vandahoodlive / TikTok

Австралийские стримеры показали на видео, как могли бы выглядеть сестры Кардашьян к настоящему времени, если бы они не обращались к пластической хирургии в прошлом. Соответствующий пост появился в TikTok-аккаунте Vandahood Live и набрал более 2,5 миллиона просмотров.

Авторы ролика отредактировали лица Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян и их матери Крис Дженнер в специальных программах с помощью искусственного интеллекта. После этого они опубликовали в сети видео-коллажи, в которых видны все изменения, которые произошли с внешностью звезд.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022

«Нам понадобились три разных программных обеспечения для искусственного интеллекта и два стандартных графических редактора, а также целая неделя работы, — рассказал Кит из команды Vandahood Live изданию PetaPixel. — Нам пришлось использовать разный подход к каждому члену семьи, поскольку каждая из них претерпела разные изменения за эти годы».

На итоговых кадрах видно, что Кайли Дженнер и Ким Кардашьян увеличили губы, а Хлои Кардашьян — сделала ринопластику и инъекции ботокса. При этом заметно, что лица Кортни Кардашьян и Крис Дженнер практически не изменились.

В июле американский косметолог раскрыл секрет привлекательной внешности телезвезды Ким Кардашьян без обращения к пластическим операциям. По словам дерматолога Саймона Уриана, услугами которого пользуются члены семьи Кардашьян-Дженнер и другие знаменитости,
красоту человека, как правило, определяет симметричность его лица. Он заявил, что предпринимательница имеет практически идеальные пропорции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Эрдоган объявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки
Историк рассказал о связи гитлеровцев и бандеровцев
В МИД высказались о ядерных учениях НАТО близ России
Стоимость отдыха в Египте снизилась в два раза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.