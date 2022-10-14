Искусственный интеллект показал лица сестер Кардашьян без пластики

Австралийцы показали лица сестер Кардашьян без пластики с помощью искусственного интелекта

Австралийские стримеры показали на видео, как могли бы выглядеть сестры Кардашьян к настоящему времени, если бы они не обращались к пластической хирургии в прошлом. Соответствующий пост появился в TikTok-аккаунте Vandahood Live и набрал более 2,5 миллиона просмотров.

Авторы ролика отредактировали лица Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян и их матери Крис Дженнер в специальных программах с помощью искусственного интеллекта. После этого они опубликовали в сети видео-коллажи, в которых видны все изменения, которые произошли с внешностью звезд.

«Нам понадобились три разных программных обеспечения для искусственного интеллекта и два стандартных графических редактора, а также целая неделя работы, — рассказал Кит из команды Vandahood Live изданию PetaPixel. — Нам пришлось использовать разный подход к каждому члену семьи, поскольку каждая из них претерпела разные изменения за эти годы».

На итоговых кадрах видно, что Кайли Дженнер и Ким Кардашьян увеличили губы, а Хлои Кардашьян — сделала ринопластику и инъекции ботокса. При этом заметно, что лица Кортни Кардашьян и Крис Дженнер практически не изменились.

В июле американский косметолог раскрыл секрет привлекательной внешности телезвезды Ким Кардашьян без обращения к пластическим операциям. По словам дерматолога Саймона Уриана, услугами которого пользуются члены семьи Кардашьян-Дженнер и другие знаменитости,

красоту человека, как правило, определяет симметричность его лица. Он заявил, что предпринимательница имеет практически идеальные пропорции.